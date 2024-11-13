Более 20 км дорог капитально отремонтируют в округе Щелково в 2025 году
Фото - © Пресс-служба Администрации г.о. Щёлково
В следующем году в городском округе Щелково запланирована масштабная работа по капитальному ремонту дорог. Обновлению подвергнутся 20 участков общей протяженностью более 20 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
В их числе:
- улица Заречная (2 участка);
- улица Свердлова;
- улица Лермонтова;
- улица Чернышевского;
- улица Широкая;
- деревня Горбуны;
- улица Краснознаменская;
- деревня Душоново;
- улица Свирская;
- улица Гагарина;
- поселок Образцово (улицы Центральная, Верхняя, Спортивная);
- улица Жуковского;
- Аэродромная улица,
- рабочий поселок Монино;
- улица Молодежная;
- улица 1-я линия;
- улица Гоголя;
- деревня Вторая Алексеевка (улица Сосновый бор);
- деревня Орлово;
- улица Озерная;
- улица Маршала Неделина;
- деревня Ново.
С этого года для ремонта будет использоваться только асфальт ЩМА-16, обладающий высокой износоустойчивостью и обеспечивающий гарантию на 8 лет.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.
Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.