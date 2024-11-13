Более 20 км дорог капитально отремонтируют в округе Щелково в 2025 году

В следующем году в городском округе Щелково запланирована масштабная работа по капитальному ремонту дорог. Обновлению подвергнутся 20 участков общей протяженностью более 20 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В их числе:

улица Заречная (2 участка);

улица Свердлова;

улица Лермонтова;

улица Чернышевского;

улица Широкая;

деревня Горбуны;

улица Краснознаменская;

деревня Душоново;

улица Свирская;

улица Гагарина;

поселок Образцово (улицы Центральная, Верхняя, Спортивная);

улица Жуковского;

Аэродромная улица,

рабочий поселок Монино;

улица Молодежная;

улица 1-я линия;

улица Гоголя;

деревня Вторая Алексеевка (улица Сосновый бор);

деревня Орлово;

улица Озерная;

улица Маршала Неделина;

деревня Ново.

С этого года для ремонта будет использоваться только асфальт ЩМА-16, обладающий высокой износоустойчивостью и обеспечивающий гарантию на 8 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.