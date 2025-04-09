Более 20 информщитов оборудовали на ж/д станциях и переходах Подмосковья

С начала года на подмосковных станциях и пешеходных переходах установили более 20 информационных щитов. Работы провели в округах, больше всего щитов установили в Коломне, Люберцах и Луховицах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Всего в этом году на ж/д инфраструктуре Подмосковья планируется оборудовать порядка 200 информационных щитов — это напомнит пассажирам о важных правилах безопасного пребывания на железной дороге, а также позволит предупредить и снизить число смертельных случаев. Всего с начала года на железной дороге Подмосковья погиб 51 человек, 26 из которых — на станциях и переходах», — рассказали в ведомстве.

На информационных конструкциях размещены призывы не выходить за ограничительную линию при ожидании поезда и переходить пути только по переходам на разрешающий сигнал.

Кроме этого в Подмосковье в ходе комплекса мер по снижению смертности на железной дороге продолжается строительство пешеходных переходов, устройство камер, ограждений разного типа, а также проводятся регулярные профилактические рейды и дежурства на станциях и переходах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.