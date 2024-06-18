Более 2 тыс ям устранили во дворах Подмосковья с мая

В Московской области проходит плановый ремонт во дворах региона. Продолжается обновление асфальта для создания более комфортного передвижения автовладельцев и пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«В этом сезоне подрядные организации устранят 575 тыс. квадратных метров ям в рамках планового ремонта. Работы запланированы в 33 муниципалитетах. На данный момент уже отремонтировано более половины асфальтового покрытия от заявленного плана, а также устранено более 2 тыс. ям. В приоритетном порядке работы проводятся и по тем дефектам, по которым поступают обращения от жителей. Отмечу, что каждый этап подтверждается в системе СКПДИ, а наши сотрудники внимательно следят за качеством выполнения», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.



На сегодняшний день работы завершены в 11 городских округах Подмосковья, среди них: Химки, Лыткарино, Наро-Фоминский, Сергиево-Посадский, Реутов.

Хорошими темпами продвигаются работы в городских округах: Лосино-Петровский — 94%, Шатура — 98%, Егорьевск — 72% и Дмитровский — 68%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.