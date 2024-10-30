сегодня в 13:09

Более 180 земельных участков Подмосковья предоставили для строительства дорог

В министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области поступило свыше 240 заявлений на предоставление земельных участков в аренду или безвозмездное пользование для строительства дорог или дорожной инфраструктуры. Из них свыше 180 получили положительное заключение. Об этом сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства региона.

«Более 100 земельных участков оформлено для безвозмездного пользования и еще около 80 отдано в аренду. Эти участки будут использованы для строительства или реконструкции дорог, легкорельсового транспорта, объектов инфраструктуры и транспортно-пересадочных узлов», — пояснили в ведомстве.

Получить услугу могут застройщики — юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые заключили договор с органами власти на развитие дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Госуслуга размещена на региональном портале Госуслуг Московской области в разделе «Земля и стройка». Результат приходит заявителю в личный кабинет на РПГУ.

Срок предоставления услуги составляет 10 рабочих дней для оформления аренды и 14 рабочих дней для безвозмездного пользования.

Подмосковный Минтранс ежедневно ведет работу по оптимизации предоставления госуслуг, сокращая сроки и перечень документов, необходимых для получения услуги. Для удобства пользователя на базе министерства транспорта проходят еженедельные вебинары, где заявителю рассказывают о порядке предоставления услуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.