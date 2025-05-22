Более 1,6 тыс многодетных семей Подмосковья оформили разрешение на бесплатную парковку

На региональном портале государственных услуг больше 1 600 многодетных семей Московской области оформили разрешение на бесплатную парковку на платных парковках в 13 региональных городах, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Наибольшее число полученных разрешений мы зафиксировали в пяти округах: в Одинцовском — более 190 семей, Богородском — более 180, Мытищах — около 160, Сергиево-Посадском — порядка 150, а также в Подольске — более 100», — пояснили в ведомстве.

Оформить льготное парковочное разрешения многодетные семьи Подмосковья могут на региональном портале госуслуг. На одну семью можно оформить только одну льготу на один легковой автомобиль категории М1 или М2. Место за этим транспортным средством не резервируется.

После получения льготного разрешения доступна бесплатная парковка на платных парковках на муниципальных и региональных дорогах в 13 городах Подмосковья: Видном, Дзержинском: Долгопрудном, Коломне, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Ногинске, Одинцове, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде.

В ведомстве отметили, что в случае вопросов по подаче заявок на льготное разрешение, можно получить консультацию специалиста по номеру +7 (498) 602-13 11 (добавочный: 656820, 656821 или 656824).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.