Более 16 млн поездок по «Стрелке» совершили пассажиры Мострансавто с начала года

С начала года жители и гости Московской области совершили в автобусах «Мострансавто» свыше 16 млн поездок по транспортным картам «Стрелка» всех видов. Оплаты картами «Стрелка» составляют 20% от общего количества оплат за проезд без учета социальных карт. За март пассажиры совершили больше 5 млн поездок, когда оплачивали проезд «Стрелкой». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ежедневно в среднем пассажиры совершают картами «Стрелка» порядка 190 тыс. оплат. Чаще всего этот способ оплаты выбирали пассажиры МАП № 10 г. Королев, они зарегистрировали 2,3 млн операций по картам «Стрелка». На втором месте рейтинга идет МАП № 12 г. Ногинск с показателем в 1,9 млн поездок. Замыкает тройку лидеров МАП № 8 г. Химки, на маршрутах которого пассажиры совершили 1,5 млн поездок.

Залоговая стоимость карты «Стрелка» составляет 80 рублей, для совершения первой поездки необходимо пополнить баланс. При оплате проезда картой «Стрелка» действует система лояльности: чем больше поездок совершает пассажир за 30 дней, тем больше он экономит. После каждой десятой поездки скидка увеличивается на 7%, а с 51 составляет 35%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании „Мострансавто“ для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот „перехват“ обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.