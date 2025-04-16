Более 1,5 тыс км дорог отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

В этом году в Подмосковье запланировано отремонтировать 1502 дороги — это 1526 км. После наступления благоприятных температур специалисты уже приступили к работе, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

«В этом году у нас запланировано к ремонту 1526 км. Контракты у нас в настоящее время уже все заключены. Как по муниципальной, так и по региональной сети», — заявил Сибатулин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

На 66 дорогах уже приступили к ремонту. До 21 апреля работы начнутся еще на 20 дорогах. Сибатулин также попросил глав отправить ему предложения по пересмотру дорожной сети до 10 мая. Он также попросил поддержать еще ряд поручений.

До 1 мая необходимо утвердить систему оценки и стандарт оснащенности дорожных служб. До 5 мая нужно предоставить в МТДИ данные для расчета нормативов на содержание дорог, а нормативы разработать — до 15 июня.

Воробьев на совещании с руководством регионального правительства и главами округов призвал уделить внимание важности строительства муниципальных дорог. Он отметил, что в строительстве нужно опираться на современный подход к этому вопросу, так как это важно для жителей.

«Нужно очень серьезное внимание уделить не только нашим путепроводам, но и строительству дорог. Сегодня мы вышли на задачу, которую лично я слышу везде. Это муниципальная сеть дорог», — сказал Воробьев.