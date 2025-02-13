Более 1,4 тыс кв м ям отремонтировали в Электростали с начала года

С начала года в городском округе Электросталь проведен ямочный ремонт дорожного покрытия в объеме 1 432 кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За этот период подрядная организация ООО «Дорсервис» провела ремонт повреждений на автодорогах на улицах Мира, Северной, Коммунистической, Железнодорожной, Жулябина, Западной, Красной, Корешкова, Спортивной, Радио, Карла Маркса, Рабочей, Юбилейной, а также на проспекте Ленина, Загородном и Криулинском проездах.

Для ямочного ремонта зимой используется литой асфальт. Литой асфальт представляет собой битумную вязкую смесь, которая разогревается до высокой температуры (около 200 — 230 градусов) и в горячем состоянии заливается в поврежденные участки дороги. Это позволяет ей легко заполнять трещины и неровности, обеспечивая хорошую адгезию с существующим покрытием.

Работы по устранению повреждений на автодорогах городского округа продолжаются.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.