Более 1,4 тыс дорог отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

В ходе ремонтного сезона 2025 года планируется отремонтировать более 1,4 тыс. дорог Московской области. Особое внимание при формировании программы ремонта уделяют дорогам, ведущим к образовательным, медицинским, спортивным учреждениям и другим социально важным объектам, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Ремонт на региональных дорогах проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» — преемника нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Ежегодно мы ремонтируем большие объемы и поддерживаем высокие темпы ремонта дорожной сети Московской области. В этом году планируем увеличить объем ремонта на 20% — дорожники обновят более 1,1 тысячи участков муниципальных дорог длиной 650 км и около 300 участков региональных дорог протяжённостью порядка 840 км. Традиционно к ремонтным работам приступим весной при наступлении благоприятных погодных условий», — рассказал зампредседателя правительства Подмосковья Алексей Гержик.

Ознакомиться с программой ремонта на 2025 год можно будет на сайте Минтранса Подмосковья — она будет размещена в марте.

В 2024 году дорожники Московской области обновили около 1,2 тыс. км покрытия более 1,1 тыс. муниципальных и региональных дорог, что позволило обеспечить комфортный и безопасный проезд жителей и гостей региона по дорогам в черте городов и малых населенных пунктов, а также за их пределами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.