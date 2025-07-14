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В Сеть выложили первое фото с Домиником Маклафлином в роли Гарри Поттера

Сериал по «Гарри Поттеру» начали снимать. В Сеть выложили первое фото с Домиником Маклафлином в образе Гарри Поттера, сообщает Telegram-канал « Кинопоиск ».

Дадли Дурсля будет играть Амос Китсон, Невилла Долгопупса — Рори Уилмот. Мистером Олливандером станет Антон Лессер, а Роландой Трюк — Луиза Брили.

Сериал по «Гарри Поттеру» начнут показывать в 2027 году. Информацию уже подтвердили в HBO.

Ранее были названы имена еще некоторых актеров, которые поучаствуют в новом «Гарри Поттере». Так, Молли Уизли сыграет Кэтрин Паркинсон, Драго Малфоя Локс Пратт, Люциуса Малфоя Джонни Флинн, а Симус Финниган Лео Эрли.