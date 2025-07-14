Экологический фестиваль объединил жителей Наро-Фоминска

сегодня в 18:25

В минувшее воскресенье набережная Наро-Фоминска стала площадкой для большого спортивно-экологического праздника в рамках фестиваля «Плывем к чистоте», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие собрало более семьи военнослужащих, молодежь и активных жителей округа. На водной глади развернулось настоящее представление: 20 сап-бордов и байдарок отправились в экологический заплыв, совмещая спорт с заботой о природе.

Благодаря поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьёва и Главы Наро-Фоминского округа, современная набережная стала местом притяжения для полезных и ярких инициатив.

Фестиваль доказал: экология — это не скучные обязательства, а творчество, единство и радость от совместных добрых дел.

«Этот фестиваль стал ярким примером того, как можно сочетать заботу об окружающей среде с активным отдыхом и творчеством», — отметил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.