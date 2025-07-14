Композитор и режиссер «Звонят, откройте дверь» были дальними родственниками

Вдова Баснер: Митта и Баснер были дальней родней, но почти не встречались

Стоит отметить, что данный фильм вышел на экраны кинотеатров в 1965 году, а затем на Венецианском кинофестивале получил главный приз Святого Марка. Известно, что музыку к ленте писал Вениамин Бастер, однако некоторые источники заявляют, что он двоюродный брат режиссера.

«На самом деле он двоюродный брат его первой жены. Так что правильно будет говорить о нем, как о дальнем родственнике», — рассказала вдова.

Так, по мнению Баснер, связь погибшего мужа с режиссером можно описать как дальние родственники. Тем не менее, сейчас начала распространяться информация о том, что Митта является двоюродным братом Вениамина Ефимовича.

Как отметила вдова, в действительности картина была первой и последней в совместном творчестве Митта и Баснера. Композитор дальше продолжал печать песни к некоторым фильмам, но из-за плотного графика оба даже почти не находили время видеться друг с другом. Тем не менее, свои отношения они старались сохранять в дружеской форме.