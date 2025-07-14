Ученые испытали новый препарат для лечения диабета I типа

Ученые протестировали препарат зимислецел (VX-880) для лечения диабета I типа, который позволил большинству участников отказаться от инсулина, однако вызвал опасные побочные эффекты и требует постоянного подавления иммунитета, сообщает «Секрет фирмы» .

В конце июня 2025 года появились сообщения о новом методе лечения диабета I типа с помощью одного укола. Препарат зимислецел (VX-880), созданный на основе аллогенных стволовых клеток, заменяет разрушенные клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина. Клинические испытания второй фазы, проведенные компанией Vertex Pharmaceuticals, показали, что 10 из 12 пациентов, получивших полную дозу, смогли отказаться от инсулина через год.

Однако лечение оказалось небезопасным. Два участника испытаний скончались: один — по причинам, не связанным с исследованием, второй — из-за менингита, предположительно вызванного иммуносупрессивной терапией. Для успешного действия препарата требуется пожизненное подавление иммунитета, что повышает риск инфекций и онкологических заболеваний.

Иммунолог Дарья Карташева-Эберц отметила, что у некоторых пациентов развились почечная недостаточность и тяжелая нейтропения, вероятно, также из-за иммуносупрессии.

Компания Vertex признает, что зимислецел пока не является практическим излечением диабета I типа и требует дальнейших исследований. Сейчас стандартным методом лечения остается инсулинотерапия, позволяющая контролировать заболевание и поддерживать качество жизни. Полного излечения от диабета I типа пока не существует, а новые методы сопровождаются серьезными рисками для здоровья.