Школьники из Сергиево-Посадского округа представили свои проекты в Вэйхае

Цель поездки — знакомство с передовыми технологиями в области робототехники, обмен знаниями с китайскими студентами, а также, вдохновения на новые инженерные свершения. Помимо культурной программы, включающей знакомство с достопримечательностями Вэйхая, ключевым событием визита стала встреча с преподавателями и студентами Харбинского Технологического Университета, одного из ведущих технических вузов Китая.

Школьники из Сергиево-Посадского округа представили свои проекты в области робототехники, рассказали о принципах работы роботов, о трудностях, с которыми они столкнулись в процессе разработки, и о решениях, которые им удалось найти. В свою очередь, китайские студенты поделились опытом, продемонстрировали свои разработки и обсудили актуальные тенденции в развитии робототехники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.