Более 125 участков дорог отремонтируют в черте городов Подмосковья в 2025 году

Более 125 участков региональных дорог планируют отремонтировать в черте городов Московской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В предстоящем ремонтном сезоне специалисты «Мосавтодора» обновят 310 км покрытия на 127 участках городских дорог Подмосковья. Дороги ведут к местам притяжения жителей 41 округа: образовательным, медицинским, культурным и спортивным учреждениям — после ремонта проезд к ним станет гораздо комфортнее», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В Подольске отремонтируют 9 участков дорог, среди которых улицы Матросская, Маштакова, Колхозная и участок Домодедовского шоссе. В Талдоме покрытие заменят на участке Юркинского шоссе, Безымянном переулке и улицах Советской, Кустарной, Крестьянской, Октябрьской и Красина.

Кроме того, новое полотно уложат на ул. Смирновской в городе Люберцы, на ул. 50 лет Октября и ул. Ленина в г. Красногорске, на ул. 1-я Советская и проспекте Пацаева в г. Долгопрудном, на ул. Космонавтов в г. Дмитрове, на ул. Владимирской в г. Егорьевске, на проезде Мишина в г. Серпухове и других участках региональной сети.

Всего в ремонтном сезоне 2025 года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать более 320 участков региональных дорог протяженностью порядка 840 км.

Ознакомиться с программой ремонта можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог.

В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.