Более 120 тыс кв м ям устранили во дворах Подмосковья в рамках планового ремонта

В Московской области начался плановый ямочный ремонт во дворах многоквартирных домов и внутриквартальных проездах. Работы позволят продлить срок службы покрытия, устранив повреждения. В планах на сезон — восстановить более 575 400 кв. метров оцифрованных дефектов асфальта. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ Подмосковья.

«Так, 120 236 кв. метров ям уже отремонтированы специалистами. В работу активно включились 20 городских округов, в числе которых: Можайский, Реутов, Серебряные Пруды, Истра, Наро-Фоминский. Каждый этап подтверждается в системе СКПДИ, а мы внимательно следим за качеством выполнения», — отметила руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

В Можайском городском округе, к примеру, устранено более 11 900 кв. м ям. Асфальт обновили во дворах домов № 5, 6, 7, 8, 9, 10 на улице Академика Павлова, возле домов № 6Б, 10, 12 на улице Мира, и около дома № 10 по улице Российская. Ремонтные работы уже закончили в поселке Строитель, дом № 9А, в поселке Красный Балтиец, дома № 1, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 33.

В Реутове плановый ямочный ремонт выполнен на 67%, ликвидировано свыше 5 тыс. кв. метров ям. Покрытие восстановили на Юбилейном проспекте, дома № 1, 4, 48, во дворах на Носовихинском шоссе, дома № 14, 15, 17, 22, и на улице Южная.

В апреле муниципалитеты Подмосковья проводили аварийный ямочный ремонт, устраняя повреждения асфальта во дворах глубиной свыше 5 см и площадью не больше 5 кв. метров. Порядка 9 960 таких ям уже отремонтированы в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.