Более 1,1 тыс большегрузов получили разрешение на передвижение по МКАД

С начала года более 870 заявлений получили в Минтрансе Подмосковья в рамках госуслуги «Право передвижения по МКАД автотранспорта разрешенной массой более 3,5 тонны». За 5 месяцев ведомство выдало большегрузам свыше 1 140 разрешений, сообщает пресс-служба дорожно-транспортного ведомства.

«В рамках одного заявления можно оформить пропуск на несколько машин сразу. Для передвижения грузовиков по МКАД можно оформить долгосрочный пропуск на год или разовый пропуск на 5 дней. Срок предоставления услуги — 14 рабочих дней или 5 часов соответственно. При этом, машина должна соответствовать экологическому классу не ниже второго», — отмечают в ведомстве.

Из всех поступивших заявлений, около 60 заявлений получили отказ в предоставлении услуги. Основными причинами являются несоответствие заявления по форме или содержанию.

С пропуском на проезд по МКАД собственники и предприниматели могут осуществлять транзитные грузовые перевозки, проезжать к месту стоянки или перевозить лекарства, продукты питания или иные грузы для потребностей населения Московского региона.

Услугу можно получить на региональном портале госуслуг ( https://uslugi.mosreg.ru/services/6822 ). За ней могут обратиться юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица и те, кто применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Подмосковный Минтранс ежедневно ведет работу по оптимизации предоставления госуслуг, сокращая сроки и перечень документов, необходимых для получения услуги. Для удобства пользователя на базе министерства транспорта проходят еженедельные вебинары, где заявителю рассказывают о порядке предоставления услуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.