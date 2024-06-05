Более 1 тыс ям ликвидировано в двух округах Подмосковья за неделю

Больше 1 100 дефектов покрытия устранили за неделю. Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, а участки дорог ежедневно определяются по результатам обследований, учитывая погодные условия, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосоковья.

В Егорьевске специалисты провели ямочный ремонт на Егорьевском шоссе рядом с деревней Юрцово, на дорогах вблизи деревень Тимохино и Янино, а также в деревнях Алферово и Михали, а в Орехово-Зуевском округе — на улице Советской в Куровском, в поселке Хвойный, в деревне Сальково, рядом с поселком 1-го Мая.

В настоящее время ликвидация дефектов покрытия продолжается во всех округах Подмосковья. После перехода на летнее содержание ямочный ремонт проводится с применением горячей асфальтобетонной смеси.

Качество выполнения оценивается с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ), в которой все проведенные работы фиксируются с использованием фотоматериалов и занесением их в базу данных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.