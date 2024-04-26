Более 1 тыс. аварийных ям устранили во дворах Королева. Ямочный ремонт ведется в наукограде круглый год, в весенне-летний период работа проходит в интенсивном режиме, передает пресс-служба администрации городского округа.

С начала года дорожные службы Королева устранили 1 117 ям во дворах многоквартирных домов, площадь ремонта составила более 3 тыс. квадратных метров.

Ремонтируют покрытие с использованием современных материалов и специальной дорожной техники, по многим адресам ремонт проходит большими картами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.