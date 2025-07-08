Ефимов: со старта программы реновации в ЮЗАО появилось 45 новостроек

С момента старта программы реновации в Юго-Западном административном округе было построено 45 новых жилых домов. Эти здания расположены в девяти районах округа, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Первые новостройки по программе реновации в ЮЗАО возвели в 2017 году. Более чем за 7 лет их количество возросло до 45. В общей сложности в этих жилых комплексах предусмотрено более 10 тыс. квартир с готовой улучшенной отделкой. Сейчас в новостройки переехали или находятся в процессе переселения более 19 тыс. жителей», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что всего в рамках программы в ЮЗАО планируется расселить 512 домов, а новое жилье получат свыше 116 тыс. москвичей.

Все новостройки возводятся с учетом принципов безбарьерной среды. В подъездах предусмотрены широкие коридоры, лифты и вестибюли на одном уровне, без высоких ступенек. Во дворах обустроены удобные проходы, чтобы обеспечить комфортное передвижение для всех жителей.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, 45 жилых комплексов распределены по девяти районам ЮЗАО. Например, 11 домов построено в Зюзине. По 6 новостроек возведено в Академическом, Коньково, Черемушках и Южном Бутове. Еще 5 жилых зданий расположены в Котловке.

«Во всех новостройках квартиры с готовой улучшенной отделкой, а в подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов. Первые этажи нежилые — они предназначены для открытия объектов социально-бытовой инфраструктуры», — рассказал Овчинский.

Прилегающие территории новостроек благоустраиваются комплексно: высаживаются деревья и кустарники, разбиваются газоны и клумбы, устанавливаются детские и спортивные площадки. Для безопасности жителей во дворах монтируют уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про итоги программы реновации в первом полугодии текущего года.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».