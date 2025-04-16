Более 1 млн автомобилистов зафиксировали на дорогах Подмосковья в среду утром
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В среду утром загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На дорогах региона зафиксирован более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Носовихинском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.
«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.