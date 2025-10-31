Боитесь летать? Психолог объясняет, как победить аэрофобию с помощью науки

Справиться с боязнью перелетов — аэрофобией — поможет комбинация методов лечения: экспозиционной терапии, когнитивной реструктуризации и гипнотерапии. Об этом РИАМО сообщила клинический психолог, действующий член ассоциации системно-стратегических терапевтов Рената Бахтеева.

«Для минимизации стресса существует ряд научно обоснованных стратегий, позволяющих улучшить субъективное самочувствие и снизить уровень страха. Среди методов психотерапии при работе с различными фобиями наибольшее распространение имеют экспозиционная, когнитивно-поведенческая терапия и гипнотерапия», — сказала Бахтеева.

Экспозиционная терапия: как привыкнуть к страху без стресса

Психолог объяснила, что экспозиционная терапия позволяет пациенту плавно и не торопясь лучше познать ситуацию или объект своего страха. При этом важно делать это медленно и осторожно, чтобы избежать слишком сильного стресса. Многократное повторение контакта с фобией без наступления негативных последствий корректирует реакцию человека. Так у него вырабатываются механизмы контроля, что позволяет лучше адаптироваться к ситуациям.

Когнитивная реструктуризация: меняем катастрофические мысли на реальные

Еще один из методов — когнитивная реструктуризация. Он помогает исправить искаженное представление о ситуации и объектах страха. Человек учится критически оценивать свои представления об угрозе и заменять негативные мысли более реалистичными и позитивными утверждениями. Например, если человек боится авиаперелетов, то ему объясняют, что самолет — один из самых безопасных видов транспорта. Суть метода в том, чтобы подвести человека к мысли, что его страхи сильно преувеличены и беспочвенны.

Гипнотерапия: быстрый доступ к подсознанию для устранения страха

Иногда специалисты прибегают к гипнотерапии. Она представляет собой метод психотерапии, использующий гипнотическое состояние пациента для изменения восприятия страха и тревожных реакций. Во время сеанса гипнотерапевт вводит пациента в состояние глубокого расслабления и концентрации внимания.

«Это позволяет непосредственно воздействовать на подсознание, устраняя негативные ассоциации и страхи, связанные с авиаперелетами. Пациент учится контролировать свое дыхание, мышечное напряжение и эмоциональные реакции, что способствует снижению уровня тревоги и стресса. Преимуществами гипнотерапии, по сравнению с другими методами, является быстрое достижение результатов и минимальное количество побочных эффектов. Результаты гипнотерапии сохраняются надолго благодаря изменению установок и поведения на глубоком уровне сознания», — добавила психолог.

Для успешного преодоления аэрофобии и других страхов лучше комбинировать сразу несколько методов.

