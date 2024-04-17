Бочкарев: в 2024 году для жителей Троицка откроют 3 новых пешеходных перехода

Три подземных пешеходных перехода в микрорайоне «В» в городе Троицк будут достроены до конца лета, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

На всех переходах установят освещение с автоматическими системами управления.

«В рамках развития улично-дорожной сети города Троицк в микрорайоне „В“ строим три подземных пешеходных перехода. Дорога, под которой расположены сооружения, новая, движение по ней будет открыто вместе с переходами до конца этого лета. Она проходит от ул. Полковника милиции Курочкина до Октябрьского проспекта, длина дороги — 1,3 км», — объяснил Бочкарев.

Все сооружения оборудуют вентиляцией, отоплением, электрическими системами автоматического снегоудаления, охранно-пожарными сигнализациями.

«Лестничные сходы и тоннели будут облицованы морозостойкой термообработанной гранитной плиткой. На стены нанесут защитное антивандальное покрытие», — подчеркнул Бочкарев.

Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин отметил, что два перехода выполнены по принципу, называемому «в теле насыпи».

«Их длина составит 27 и 28 м. Третий реализован путем углубления. Его протяженность — 40 м. Это сооружение будет оснащено лифтами и пандусами для маломобильных граждан. Сейчас уже выполнена выемка грунта и готовы основные монолитные конструкции всех трех сооружений. Остались отделочные работы, монтаж коммуникаций и установка оборудования», — прокомментировал Жидкин.

С 2012 года на территории Новой Москвы уже построено более 380 км автомобильных дорог. Это порядка 50 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.

Согласно Адресной инвестиционной программе города Москвы до конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию еще более 100 километров автомобильных дорог.