Благоустройство началось около станции Солнечная МЦД-4 на западе столицы

Рабочие начали благоустройство территорий, которые прилегают к станции Солнечная четвертого Московского центрального диаметра (МЦД) на западе столицы, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Главная задача — улучшение транспортной и пешеходной доступности станции, организация удобных подходов и подъездов к ней, условий для комфортной пересадки с наземного транспорта на поезда МЦД», — сказал Бирюков.

По его словам, рабочие уже поставили строительный городок, сделали ограждения и временные дорожные знаки. Для пешеходов создали удобные проходы, а для машин — проезды.

Вице-мэр добавил, что планируется убрать воздушные линии длиной около 2,3 км в кабельную канализацию, это нужно для улучшения визуального облика столицы и безопасности коммуникаций.

Как уточнил Бирюков, рабочие приступили к демонтажу асфальта. В районе работ планируется заменить порядка 7 тыс. кв. м на дороге и около 4 тыс. кв. м на тротуарах. Остановки перенесут поближе к станции Солнечная, чтобы пересадка у пассажиров занимала меньше времени и была удобной. Около входа появятся велопарковки.

Еще будет обновлена система уличного освещения: вместо старых фонарей установят современные, в которых используются энергосберегающие светильники, пешеходные переходы на дорогах оборудуют опорами контрастного освещения. Кроме того, на прилегающих улицах уложат около 2 тыс. «квадратов» газона.