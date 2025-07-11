В результате наезда на пешеходов на Бережковской набережной есть пострадавшие
В результате наезда на пешеходов на Бережковской набережной в Москве есть пострадавшие. После случившегося проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Легковой автомобиль совершил наезд на пешеходов, проехав регулируемый пешеходный пешеход на запрещающий сигнал светофора, после чего скрылся с места ДТП.
«В результате есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Информация о состоянии пострадавших уточняется. Движение в районе аварии затруднено.
На место происшествия прибыла скорая, в том числе несколько реанимационных бригад.