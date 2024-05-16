Благодаря внедрению ИИ в Подмосковье удалось сократить смертность на ж/д

Комитет Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям провел круглый стол «Реализация проектов с применением искусственного интеллекта в Московской области». Депутаты и представители профильных министерств региона и бизнеса обсудили в какие программы внедрен искусственный интеллект (ИИ) в сферах законотворчества, государственного управления, дорожно-транспортного комплекса, несанкционированной торговли и экологии. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Олег Гаджиев отметил, что искусственный интеллект стремительно проникает в жизнь современного человека, потому что позволяет делегировать рутинные виды работ.

«Безусловно, он не может полностью заменить людей в какой-то профессии. Наша задача, в том числе на законодательном уровне, приложить максимум усилий, чтобы искусственный интеллект стал помощником во многих сферах», — отметил Гаджиев.

По словам депутата, в рамках пилотного проекта с июля 2022 года в Московской области было установлено 118 камер с использованием ИИ для распознавания лиц на 67 ж/д станциях в 33 муниципалитетах. На этих переходах через ж/д пути за 4 предыдущих года погибло 177 человек, после установки — 16 человек.

«Мы видим, что это меньше в 11 раз. То есть, число погибших сократилось на 91%. Считаю, что это хорошие показатели. Есть примеры и в медицинской сфере. В Подмосковье искусственный интеллект распознает медицинские снимки. Это позволяет врачу обратить внимание на вещи, которые могут быть не заметны человеческому глазу, а также больше времени уделять пациенту», — добавил Гаджиев.

Как отметил первый замминистра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Илья Гиренко, ежегодно количество проектов с использованием искусственного интеллекта в Московской области растет.

«Если в 2022 году их было 9, то в 2023 году запустили 11 проектов. В 2024 году уже запущено 7 проектов», — уточнил Гиренко.

Всего в регионе действует 30 программ по 8 направлениям.

Городская среда и ЖКХ:

Чистая территория;

Обеспечение безопасности (камеры).

Транспорт:

Видеоанализ состояния автобусов;

Контроль очередей и чистоты на остановках.

Строительство:

Контроль соблюдения сроков строительства;

Контроль соблюдения правил безопасности.

Экология:

Мониторинг состояния окружающей среды;

Выявление незаконных свалок;

Контроль лесных пожаров.

Здравоохранение:

Голосовой ввод;

Распознавание медицинских снимков.

Образование и социальная сфера:

Контроль питания;

Контроль за содержанием территорий.

Сельское хозяйство:

Ввод с/х земель в оборот;

Выявление незаконной нестационарной торговли;

Выявление безнадзорных животных.

Госуправление:

Языковая модель в госуправлении;

Распознание документов на портале госуслуг.

«В перспективе этого года у нас 8 новых проектов. В их числе выявление несанкционированной выносной торговли, несанкционированной парковки автотранспорта, выявление очередей в офисах МФЦ, интеллектуальная система автоматизированного анализа документов в рамках предоставления финансовой поддержки предпринимателям», — добавил Илья Гиренко.

На заседании отметили, что в прошлом году ИИ:

поставил в автоматическом режиме более 80 тысяч заданий по устранению различных нарушений;

обработал 2,3 млн. обращений граждан;

контролировал 350 дворовых территорий.

В Подмосковье ИИ проверяет 100% всех обращений граждан на портале «Добродел», также он внедрен почти в 26 тысяч видеокамер в рамках системы «Безопасный регион». По словам Гиренко, за последние 3 года ИИ сэкономил 1,7 млрд рублей.

По словам начальника управления информационных технологий Минтранса Подмосковья Сергея Дюкова, активно искусственный интеллект используют при контроле автобусов перед выходом на рейс, очередей и мусора на остановках общественного транспорта. Например, если большая очередь, то выезжают резервные автобусы. На сегодняшний день в регионе 100 камер с искусственным интеллектом, которые направлены на остановки общественного транспорта.

Как отметил первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, ИИ помогает мониторить вывоз и утилизацию строительных отходов.

«В результате, в 2023 году образовано на 33% меньше свалок, чем в 2022 году. За сброс вынесено 201 постановления на 15 млн рублей. Экономия на вывоз свалок составила более 193 млн рублей», — рассказал Мосин.

Подводя итоги, Олег Гаджиев отметил, что в профильном направлении работы комитета остается высокая потребность в инновационных решениях с использованием ИИ, направленных на фото-видеофиксацию нарушений, улучшение деятельности дорожных служб, предотвращение нелегальных свалок вдоль дорог и несанкционированной торговли.

«Уже есть проекты законодательных инициатив, которые мы прорабатываем с коллегами из Минтранса и скоро будем готовы представить на обсуждение. Также мы планируем продолжить подобные встречи, но уже по другим направлениям с представителями профильных государственных ведомств и бизнеса, реализующих в своей деятельности ИИ-проекты», — подытожил Олег Гаджиев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.