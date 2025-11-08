Бирюков: в Москве благоустроили пересадочный узел «Речного вокзала»

В Северном административном округе Москвы завершены работы по улучшению территории в районе транспортного хаба «Речной вокзал». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, главной целью проекта было создание комфортной и удобной среды для пересадки между различными видами общественного транспорта, включая метро и автобусы, а также оптимизация подъездных путей к станции метро и остановкам.

Зона благоустройства охватила участок Фестивальной улицы, простирающийся от Ленинградского шоссе до улицы Смольной, включая территорию возле выходов из метрополитена.

«Основной задачей было организовать удобные подходы и подъезды к станции метро и автобусным остановкам, создать условия для комфортной пересадки между разными видами транспорта. В зону работ вошел участок Фестивальной улицы от Ленинградского шоссе до улицы Смольной, в том числе пространство около выходов из метро», — сказал Бирюков.

Специалисты провели подземную прокладку воздушных коммуникаций, что улучшило эстетический вид территории и повысило безопасность эксплуатации инженерных сетей. Также создали современную систему ливневой канализации, а там, где это было необходимо, тротуары были расширены и обновлены.

На проезжей части уложено около 24,4 тыс. кв. метров нового асфальтового покрытия. Вблизи входа в парк «Дружба» организована новая парковочная зона. Установлено 55 современных энергоэффективных фонарей и восемь уличных торшеров.

На пешеходных переходах, где отсутствует светофорное регулирование, смонтировано контрастное освещение. Для удобства пассажиров общественного транспорта установлен новый остановочный павильон, а еще семь существующих павильонов перенесены в более удобные места.

С целью оптимизации транспортного потока на участке Фестивальной улицы от Ленинградского шоссе до улицы Смольной организовано двустороннее движение с выделенной полосой для общественного транспорта. Возле станции метро была проведена реконструкция существующей разворотной площадки, что позволило увеличить число парковочных мест для автобусов.

Озеленение — важная составляющая всех проектов благоустройства в Москве. На территории, прилегающей к пересадочному узлу «Речной вокзал», обустроено более 3,3 тыс. квадратных метров газона.

