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Билеты в плацкарт и общие вагоны подорожают в РФ с 1 октября

Тарифы на плацкарт и общие вагоны в регулируемом сегменте поездов в России вырастут на 9,2% с 1 октября, сообщает пресс-служба АТОР .

Правительство подписало соответствующее распоряжение еще в июле. Индексация в основном коснется плацкартных и общих вагонов, а также перевозки багажа и грузобагажа.

На купе и СВ индексация не распространяется. Цены в этом сегменте устанавливают сами перевозчики.

Предыдущее повышение железнодорожных тарифом произошло в декабре 2025 года. Тогда рост составил 11,4%.

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