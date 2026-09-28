USD
Доллар США
84,34
-0.66 %
EUR
Евро
95,87
-1.05 %
CNY
Китайский Юань
12,54
-0.91 %
AED
Дирхам ОАЭ
22,97
-0.66 %

Билеты в плацкарт и общие вагоны подорожают в РФ с 1 октября

Транспорт
Светлана Кузнецова / Фотобанк Лори

Фото - © Светлана Кузнецова / Фотобанк Лори

Тарифы на плацкарт и общие вагоны в регулируемом сегменте поездов в России вырастут на 9,2% с 1 октября, сообщает пресс-служба АТОР.

Правительство подписало соответствующее распоряжение еще в июле. Индексация в основном коснется плацкартных и общих вагонов, а также перевозки багажа и грузобагажа.

На купе и СВ индексация не распространяется. Цены в этом сегменте устанавливают сами перевозчики.

Предыдущее повышение железнодорожных тарифом произошло в декабре 2025 года. Тогда рост составил 11,4%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.