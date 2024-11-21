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Безопасность движения повысили у новой школы в подмосковном поселке Голубое

Вблизи новой школы в поселке городского типа Голубое городского округа Солнечногорск установили дорожные ограждения и три пешеходных светофора типа Т.7. Это обеспечит дополнительную безопасность дорожного движения для школьников и их родителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Светофор типа Т.7 используют для привлечения внимания водителей на пешеходных переходах.

«Мы поставили порядка 300 погонных метров ограждения и установили три светофора Т.7, чтобы дети могли безопасно ходить в школу и выходить из нее», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Антонина Ларина.

Работы вели за счет средств бюджета городского округа.

Ранее, перед началом учебного года, у школы вдоль Паркового бульвара организовали одностороннее движение, а также отремонтировали три участка автодорог в Тверецком проезде и на улице Трехсвятской общей протяженностью 730 метров.

Школу на 1 375 мест открыли в Голубом 2 сентября. Она стала самым большим и технологическим образовательным учреждением в округе. Ее построили по президентскому проекту «Образование».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.