Безопасность дорожного движения возле детсадов и школ проверили в Ленинском округе

В микрорайоне Купелинка в Видном проверили безопасность подходов и подъездов к образовательным организациям в рамках обеспечения реализации партийного проекта Единой России «Безопасные дороги». Рейд провели общественники вместе с неравнодушными местными жителями и сотрудниками Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинского округа.

«Проверили наличие пешеходных переходов, соответствующих дорожных знаков, качество разметки. От этого зависит безопасность наших детей, которые уже скоро вернутся в свои детские сады и школы. Кроме того, летом они много времени проводят на улице, на прогулках, и снижение риска травматизма также является ключевым вопросом», — сказал председатель совета дома № 11 ЖК «Эко Видное» Валерий Скляр.

В ходе мероприятия активисты, представители «Молодой Гвардии Единой России» и жители близлежащих домов обсудили возможность принятия дополнительных меры безопасности дорожного движения, в частности устройство «лежачих полицейских» вблизи детских площадок, а также договорились о совместном решении других проблем микрорайона.

«Уверена, что безопасность на дорогах зависит не только от ограничения скорости, установки знаков и искусственных дорожных неровностей. Это и личное отношение каждого автолюбителя, его ответственность, уважение к другим людям, самодисциплина», — отметила представитель общественной организации «Союз женщин Подмосковья» Ксения Демченко.

Мероприятия по обеспечению безопасности подъездов и подходов к образовательным организациям в преддверии начала нового учебного года ведется на всей территории Ленинского округа на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.