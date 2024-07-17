Бесплатным проездом в Подмосковье пользуются 2,5 млн жителей региона

Бесплатным проездом в Подмосковье пользуются порядка 2,5 млн жителей льготных категорий. С начала года выдано более 150 тыс. социальных карт. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Пенсионеры, многодетные, инвалиды могут получить карту проактивно, подтвердив данные в личном кабинете на региональном портале госуслуг», — поделилась первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

Соцкарта позволяет бесплатно ездить на городском транспорте Москвы и Подмосковья, а некоторые торговые сети и аптеки предоставляют скидку на покупки.

Социальная карта жителя Подмосковья имеет обновленный дизайн.

«В прошлом году социальные карты стали также выдать детям-сиротам вместо компенсации. Все удобно и не нужно собирать чеки», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в «цифре», — уточнил Воробьев.