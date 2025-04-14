Бесплатные автобусы запустят в Ленинском округе в дни православных праздников

В Ленинском городском округе в Вербное Воскресенье, на Пасху, Красную Горку, Радоницу и Троицу запустят бесплатные автобусы до городских кладбищ — их в муниципалитете три. В дни православных праздников общественный транспорт будет курсировать по трем маршрутам с 8 часов утра до 15:00. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского округа.

На Вербное Воскресенье, Пасху и Красную Горку, а также накануне этих праздников, то есть 12, 13, 19, 20, 26 и 27 апреля можно будет доехать до Горкинского и Видновского кладбищ. Автобусы будут курсировать с интервалом 20-30 минут. По маршруту «Остановка ‚Развилка‘-Мамоновское кладбище» транспорт запустят 13, 20 и 27 апреля также с получасовым интервалом.

Кроме того, из поселка Развилка до Мамоновского кладбища, со станции Расторгуево до местного кладбища и от автобусной станции в Видном до Горок пустят автобусы на православный праздник — Радоницу (29 апреля), в День поминовения усопших воинов (9 мая) и на Троицу (8 июня). В Мамоново бесплатный транспорт будет курсировать с интервалом в 60 минут, в две другие локации — 20-30 минут. А до Горкинского кладбища планируется запускать автобусы еще и каждые субботу и воскресенье в течение всего июня и июля. Они будут ходить раз в час.

Уточнить информацию можно по телефонам отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского городского округа: 8 (498) 547-32-89, а также транспортной компании — перевозчика: 8 (926) 949- 65-35.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.