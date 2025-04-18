Беспилотные машины могут появиться на российских дорогах в 2027 году

Ближе к 2027 году на российских дорогах общего пользования могут появиться беспилотные автомобили. Такое заявление сделали в Минтрансе РФ, отметив, что беспилотные грузовики успешно прошли первые тестирования, однако специалистам все равно предстоит провести ряд доработок и провести согласование правил, сообщает ТАСС .

По данным Минтранса, дорожная карта станет главным инструментом в создании единых правил, а также инфраструктуры, которая будет использоваться автономным транспортом. Соответствующий документ разрабатывается по поручению зампредседателя правительства РФ Виталия Савельева.

«План мероприятий позволит вывести беспилотные авто на дороги общего пользования к 2027 году. Тесты грузовиков без водителя за рулем прошли успешно, но еще нужно доработать технологии и согласовать правила», — говорится в сообщении Минтранса.

На состоявшемся заседании рабочей группы в Минтрансе рассматривали вопрос развития беспилотного движения в России. В мероприятии участвовали и эксперты из Минэкономразвития, Госавтоинспекции МВД РФ и автопроизводителей, в том числе «Камаза» и «Яндекса».