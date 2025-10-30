Балашиха вносит вклад в развитие российской гражданской авиации

сегодня в 18:53

Авиационная корпорация «Рубин» из Балашихи внесла вклад в создание второго импортозамещенного образца российского среднемагистрального самолета МС-21. Воздушное судно успешно поднялось в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев», сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

На борту нового МС-21 проходили испытания отечественных систем и двигателей ПД-14. Самолет присоединится к программе сертификационных испытаний и станет важным этапом на пути к серийному производству российской гражданской авиационной техники.

Авиационная корпорация «Рубин» выступила разработчиком и производителем ключевых элементов самолета — тормозной системы, колес и гидравлических насосов.

АК «Рубин» является одним из ведущих предприятий в стране по разработке и производству авиационных комплектующих. Компания обеспечивает полный цикл: от научных исследований и проектирования до серийного выпуска, испытаний и сервисного обслуживания изделий.

