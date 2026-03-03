Azur Air опровергла сообщения о вспыхнувшем двигателе самолета Москва - Паттайя

Рейс ZF-2801 Москва – Паттайя, который выполняла авиакомпания Azur Air, был осуществлен штатно. В ходе полета не был задействован самолет, ранее вернувшийся в аэропорт Фукуока "из-за хлопка в двигателе", сообщает ТАСС .

Во вторник в Сети появилась информация, что во время выполнения упомянутого рейса на этапе взлета загорелся двигатель самолета. Утверждалось, что для этого полета был якобы предоставлен борт, который 27 февраля следовал из Фукуока в Казань, но вернулся в аэропорт вылета «из-за хлопков в двигателе».

В Azur Air отметили, что эта информация не соответствует действительности. Рейс ZF-2801 был выполнен штатно - для его выполнения был задействован другой Boeing 767, а не тот, который выполнял рейс Фукуок - Казань.

В свою очередь самолет, который должен был лететь в столицу Татарстана, пока остается на Фукуоке. Он вернулся в аэропорт вылета, предварительно, из-за попадания в двигатель постороннего предмета. Рассматривается вопрос о проведении работ по замене устройства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.