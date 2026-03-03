Момент возгорания двигателя самолета попал на видео при взлете во Внуково

Во время взлета самолета AZUR Air ZF 2801, выполнявшего рейс Москва — Паттайя, произошло возгорание одного из двигателей. Момент происшествия попал на видео, но, несмотря на случившееся, самолет продолжил полет, сообщает Baza .

Стоит отметить, что до происшествия с двигателем рейс Москва — Паттайя дважды откладывали, ссылаясь на техническую неполадку. Первоначальный вылет, запланированный на вечер 28 февраля, был отменен. Затем его статус неоднократно менялся: после возвращения на табло время отправления переносили семь раз.

По информации пассажиров, задержку вылета им объясняли поломкой. Для ее устранения техническим службам требовалась деталь с другого самолета, которого ожидали. На протяжении этого времени люди оставались в терминале, им обеспечивали питание, а позднее часть разместили в отелях.

На опубликованных кадрах видно, что во время, когда самолет начал набирать высоту, из одного из двигателей начал идти черный дым. Спустя какое-то время произошел хлопок и стало видно пламя, затем съемка оборвалась. Также по трехсекундному ролику понятно, что пассажиры самолета были встревожены, а в момент, когда произошел хлопок, вскрикнули.

В AZUR Air заявили, что все подготовительные работы были закончены. Тем не менее вчера в вечернее время, сразу после отрыва от взлетной полосы, в двигателе воздушного судна вспыхнуло пламя. Несмотря на это, самолет продолжил полет и совершил благополучную посадку в Паттайе.

