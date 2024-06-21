АЗС нового формата откроют в Подмосковье и еще 11 регионах

Более 50 автозаправочных станций сети «Газпромнефть» начнут работу в новом формате самообслуживания в Московской области и еще 11 регионах России до конца 2024 года. Нововведение предполагает расширение возможностей автомобилистов для самостоятельной оплаты топлива, товаров кафе и магазина.

АЗС с уникальным для российской топливного ритейла форматом появятся в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Краснодарском крае, Екатеринбурге, Тюмени, а также Вологодской, Свердловской, Нижегородской областях, Чувашской республике и Татарстане.

Организация пространств для автономных покупок на АЗС предусматривает увеличенное количество экспресс-касс. Внедряемая концепция меняет подход персонала АЗС к обслуживанию покупателей. Клиентский сервис становится более персонализированным.

Первые 4 автозаправочные станции в новом формате в Санкт-Петербурге показали свою привлекательность для клиентов — в часы пик доля транзакций самообслуживания на них выросла на 20%.

«Наши усилия направлены на то, чтобы цифровая трансформация бизнеса приводила не только к повышению операционной эффективности, но и делала наш сервис еще более клиентоцентричным и, в конечном итоге, максимально удобным для потребителя. Именно эти подходы реализованы в новом формате наших АЗС, который уже оценили тысячи автомобилистов», — отметил Олег Кузьменков, руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России.

Новый формат автозаправочных станций «Газпромнефть» с расширенной зоной самообслуживания признан «Сервисом года» в категории «Розничная торговля» всероссийской премии Digital Leaders Award-2024.