сегодня в 20:06

Азербайджан прекратил все полеты в Казань на неопределенный срок

Жители России и Азербайджана неопределенное время не смогут пользоваться авиарейсами по маршруту Баку — Казань — Баку в связи с их приостановкой на неопределенный срок. О приостановке перелетов сообщила авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL), пишет РИА Новости .

Авиакомпания AZAL приняла решение приостановить перелеты в связи с безопасностью пассажиров. Когда рейсы планируют возобновить, пока не сообщается.

«Пассажиры, которые приобрели билеты на данном направлении, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление», — говорится в сообщении авиакомпании.

Всем, кто хочет вернуть деньги или обменять билеты, рекомендуют направить соответствующий запрос на электронную почту авиаперевозчика: callcenter@azal.az.

Представители авиаперевозчика отметили, что постоянно мониторят ситуацию. Пассажиров планируют оповещать о любых изменениях в перелетах.