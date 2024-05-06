Автовладельцы ждут смягчения штрафов за тонировку стекол — эксперт
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В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий смягчение правил относительно тонировки передних боковых стекол автомобилей. Инициатива принадлежит депутату от ЛДПР Ярославу Нилову. Идею прокомментировал зампред Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского общества автомобилистов Виктор Михайлин, сообщает RuNews24.
Согласно внесенному в думу проекту, штрафы за тонировку передних боковых стекол могут быть отменены, если их светопропускание составляет не менее 50% от установленного показателя. Ранее такая тонировка каралась административным штрафом в 500 рублей в соответствии с техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств.
В пояснительной записке к документу отмечается, что штрафы за тонировку стекол вызывают много споров между автомобилистами и сотрудниками ГИБДД, создавая почву для злоупотреблений.
По словам Михайлина, он видит в этом положительную тенденцию приведения ситуации с тонировкой в соответствие с действующим техническим регламентом. Эксперт подчеркнул актуальность данного предложения в преддверии лета, особенно для жарких регионов страны.