Согласно внесенному в думу проекту, штрафы за тонировку передних боковых стекол могут быть отменены, если их светопропускание составляет не менее 50% от установленного показателя. Ранее такая тонировка каралась административным штрафом в 500 рублей в соответствии с техническим регламентом о безопасности колесных транспортных средств.

В пояснительной записке к документу отмечается, что штрафы за тонировку стекол вызывают много споров между автомобилистами и сотрудниками ГИБДД, создавая почву для злоупотреблений.

По словам Михайлина, он видит в этом положительную тенденцию приведения ситуации с тонировкой в соответствие с действующим техническим регламентом. Эксперт подчеркнул актуальность данного предложения в преддверии лета, особенно для жарких регионов страны.