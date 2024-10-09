Глава «АвтоВАЗа»: с начала года стоимость автомобилей Lada выросла на 4,3%

Президент отечественного автоконцерна «АвтоВАЗ» Максим Соколов в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что с начала текущего года цены на автомобили марки Lada выросли на 4,3%.

При этом глава компании подчеркнул, что «АвтоВАЗ» не планирует повышать стоимость автомобилей Lada до конца 2024 года в связи с ростом утилизационного сбора.

«Никакого повышения стоимости автомобилей не предвидится. На нас повышение утилизационного сбора никак не влияет», — сказал Соколов.

Ранее «АвтоВАЗ» запустил производство электромобилей Lada e-Largus на заводе в Ижевске. Цена на Lada e-Largus стартует от 2,99 млн рублей за базовую комплектацию.

С 1 октября в России повысили утилизационный сбор для легковых, легких коммерческих и грузовых машин, а также для спецтехники. Зачем повышают утильсбор, а к чему это приведет, читайте в материале РИАМО.