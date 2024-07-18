Повышение утильсбора с 1 октября: причины, размер индексации, ожидаемые последствия

Зачем повышают утильсбор для машин и к чему это приведет, читайте в материале РИАМО.

Минпромторг сообщил о намерении увеличить утилизационный сбор на автомобили на 70-85%, причем уже c 1 октября этого года, а далее индексировать его на 10-20% ежегодно вплоть до 2030 года. Эксперты рассказали РИАМО, каких машин это коснется больше всего и какими будут последствия для российского авторынка.

Зачем повышают утильсбор для автомобилей

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Основатель российско-китайской транспортной компании RusTransChina Александр Стрельников назвал несколько причин повышения утильсбора для импортных автомобилей:

протекционизм – стремление поддержать отечественных автопроизводителей;

необходимость пополнения госбюджета новыми источниками средств;

стимулирование локализации автопроизводств – высокие сборы на импорт могут мотивировать иностранный автопром к открытию производств в России, что соответствует долгосрочной стратегии правительства РФ.

Повышение утильсбора свидетельствует о приоритете государственных интересов над интересами потребителей, считает эксперт.

Насколько вырастет утильсбор и для каких автомобилей

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По словам Стрельникова, наибольшее повышение утильсбора затронет нелокализованные в России иномарки, особенно с объемом двигателя от 1 до 2 литров.

«Самое значительное увеличение утильсбора ждет легковые автомобили. Грузовики и автобусы также попадут под индексацию, хотя и в меньшей степени», — отметил специалист.

Что же касается локализованных в России производств иномарок, то их, как и отечественные автомобили, повышение утильсбора затронет в меньшей степени, добавил Стрельников.

Конкретные ставки могут варьироваться в зависимости от категории и характеристик автомобиля, но общая тенденция направлена на существенное повышение сбора для большинства импортируемых автомобилей.

Так, для моделей с объемом мотора до 2 литров размер утильсбора с 1 октября 2024 года составит 556,2 тысячи и 963,8 тысячи рублей (сейчас 300,6 тысячи и 528,8 тысячи рублей). В 2025 году он вырастет до 667,4 тысячи и 1,174 миллиона рублей, а к 2030-му поднимется до 1,174 миллиона и 2,062 миллиона рублей.

На автомобили, оснащенные ДВС объемом 2-3 литра, утильсбор сейчас составляет 844,8 тысячи рублей и 1,28 миллиона рублей. В октябре он увеличится до 1,562 миллиона и 2,362 миллиона рублей, с января 2025 года составит 1,875 миллиона и 2,839 миллиона рублей, а с 2030 года — 3,295 миллиона и 4,988 миллиона рублей соответственно.

Заметнее всего вырастут ставки на автомобили с моторами большого объема. Так, если в настоящее время на модели с двигателями 3-3,5 литра этот налог составляет 970 тысячи рублей и 1,485 миллиона рублей, то уже с октября за такие машины придется заплатить 1,794 миллиона и 2,747 миллиона рублей. В 2025 году ставка вырастет до 2,153 миллиона и 3,297 миллиона рублей, а в 2030 году — до 3,783 миллиона и 5,792 миллиона рублей.

Если у автомобиля объем двигателя превышает 3,5 литра, то ставки утильсбора для новых моделей вырастут в октябре с нынешних 1,235 миллиона рублей до 2,285 миллиона рублей. Для авто старше трех лет осенью ставки увеличатся с 1,623 миллиона до 3,004 миллиона рублей. С 2025 года утилизационный сбор для такого автомобиля составит 2,742 миллиона и 3,605 миллиона рублей, а с 2030-го — 4,818 миллиона и 6,333 миллиона рублей соответственно.

Защитит ли повышение утильсбора отечественных производителей

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По мнению Стрельникова, повышение утилизационного сбора может частично защитить отечественных автопроизводителей от экспансии иностранных машин, но эффективность этой меры не абсолютна.

«Эта мера может предоставить лишь краткосрочную защиту, но не решит фундаментальных проблем конкурентоспособности отечественного автопрома. Для долгосрочного успеха необходимы инвестиции в НИОКР, повышение качества и эффективности производства», — подчеркнул собеседник.

Схожая позиция у генерального директора компании «БериАвто» Ислама Альсултанова. Он считает, что повышение утилизационного сбора для импортных авто не стимулирует развитие отечественного производства.

Бизнесмен уверен в том, что зарубежные автобренды продолжат занимать лидирующие позиции на отечественном рынке, инвестируя в открытие новых заводов на территории РФ.

«Экспансия иностранных автомобилей в России продолжится в ближайшие несколько лет, так как китайские бренды занимают свободную нишу на рынке», — добавил спикер.

Руководитель отдела качества продукции и технического обучения ООО «Мотор-Плейс» Максимильян Павлов назвал увеличение утильсбора для иностранных автомобилей «крайне иезуитским», но не самым эффективным методом защиты отечественного производителя.

Последствия повышения утильсбора в 2024 году

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Повышение сбора сделает импортные автомобили дороже, что может увеличить конкурентоспособность отечественных моделей по цене, считает Александр Стрельников.

Он допускает, что некоторые иностранные автозаводы могут быть вынуждены локализовать производство в России, что косвенно поддержит местную промышленность.

Из возможных негативных последствий эксперт выделяет следующие:

повышение утильсбора может вызвать ответные действия других стран, что может навредить экспорту российских автомобилей;

защита от конкуренции может снизить стимулы для улучшения качества и внедрения новых технологий в отечественном автопроме;

ограничение выбора и повышение цен могут негативно сказаться на потребительском спросе;

чрезмерный протекционизм может привести к снижению конкурентоспособности отечественного автопрома на глобальном рынке.

Директор по развитию сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс» Александр Приходько прогнозирует снижение объема продаж китайских марок из-за заметного сокращения модельного ряда и комплектаций автомобилей.

«Рост цен будет наблюдаться среди неофициально ввозимых в страну машин, в частности азиатских кроссоверов среднего ценового диапазона — станут менее доступными Omoda, BAIC, KAIYI, JETOUR, Changan и другие китайские бренды» Александр Приходько директор по развитию сети авторемонтных мастерских «КарданБаланс»

Кроме этого, он ожидает повышения спроса на автомобили вторичного рынка.

«Покупатели будут продолжать эксплуатировать машины более раннего выпуска и осознанно брать на себя расходы по сервисному обслуживанию», — пояснил Приходько.

По мнению Ислама Альсултанова, повышение утилизационного сбора приведет к общему падению уровня продаж на российском рынке, так как покупатели не заинтересованы в потенциальном росте цен на автомобили. При этом доля отечественных авто увеличится лишь на несколько процентов, так как российские компании пока не могут выиграть конкуренцию у китайских брендов, добавил собеседник.