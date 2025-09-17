Китайский автопроизводитель Chery отрицает уход с российского рынка. Таких планов у компании нет, рассказали газете «Известия» представители офиса компании в РФ.

«Бренд Chery не уходит с российского рынка — таких планов нет», — рассказали в пресс-службе компании.

17 сентября Nikkei писало, что фирма Chery Automobile в бумагах, подготовленных для Гонконгской биржи, написала о покидании рынка РФ к 2027 году. Такие планы якобы появились, поскольку автопроизводитель хочет разместить там свои акции.

Chery Automobile хочет привлечь на Гонконгской бирже до 1,2 млрд долларов США. Также компания якобы хочет уйти с российского рынка, чтобы защитить себя от вероятных санкций при работе в иных государствах.