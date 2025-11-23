Автопробеги за открытие границы с РФ организуют в Финляндии

Ряд автомобильных пробегов за открытие границы с РФ организуют в Финляндии 14 декабря. Об этом сообщает пресс-служба русскоязычного «Александровского общества» (Aleksanterinliitto) в европейской стране, которое добивается открытия КПП на границе между странами.

Два года назад власти европейского государства закрыли семь пограничных переходов на восточной границе Финляндии. Четыре южных, через которые проезжало наибольшее количество людей, перестали функционировать неделей ранее.

14 декабря «Александровское общество» вместе с активистами проведет ряд автомобильных пробегов ко всем финским пунктам пропуска на границе с РФ. Мероприятия организуют ко второй годовщине полного бессрочного закрытия границы.

В 12:00 на всех пунктах пропуска с помощью клаксонов будут поданы сигналы о том, что границу нужно открыть. Таким образом будут соблюдены права человека. Еще мероприятие проведут, чтобы улучшить депрессивную обстановку на востоке Финляндии.

У МАПП Нуийамаа, Ваалимаа, Ниирала колонны собираются в 11:00, у Иматры — в 11:20, у Вартиус — в 10:30, у Куусамо — в 10:50. Место и время сбора колонн у Салле и Рая-Йоосеппи уточняется.

