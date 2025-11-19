Автопарк в Богородском округе пополнился еще двумя новыми автобусами

Богородскому округу передали еще два автобуса марки ЛИАЗ (перевозчик «Мострансавто»). Новые, безопасные автобусы с комфортабельным салоном поставили на маршрут № 4 «Вокзал-Черноголовский пруд-пл. Ленина-Вокзал» и маршрут № 322 Ногинск (Вокзал) — Москва (м. Партизанская). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это стало возможно благодаря правительству Московской области. Чуть ранее губернатор Андрей Воробьев передал «Мострансавто» 20 новых автобусов ЛиАЗ. В планах — поэтапная замена транспорта на новые образцы отечественного производства: ЛиАЗ, ГАЗ, Волгабас.

Всего в этом году в подмосковном регионе на линии выйдет 428 новых автобусов — уже 264 работают. До конца ноября поступят оставшиеся 144. Столь масштабная программа модернизации стала возможна благодаря поддержке Минпромторга и правительства России. Регулярное пополнение автопарка связано с увеличением пассажиропотока в регионе. Чтобы справиться с нагрузкой, работа ведется сразу в нескольких направлениях — запускаются новые маршруты, сокращаются интервалы ожидания транспорта. Также внедряются цифровые решения.

Особое внимание уделяется привлечению кадров, поскольку в разы возросла потребность в водителях автобусов. Для этого создаются благоприятные условия для работы персонала. Водителям автоколонны предполагается широкий соцпакет, возможность профессионального обучения, путевки в санатории и детские лагеря отдыха, большие отпуска и высокая зарплата.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.