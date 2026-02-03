Автомобильные номера серии «АМР» начали изымать в России

В России начали конфисковывать номерные знаки серии «АМР» вслед за ранее изъятыми «ЕКХ». Предварительно известно, что только в Московской области было изъято 15 подобных сочетаний, пишет Mash .

Основанием послужило то, что номера с 97-м регионом считаются правительственными и закреплены за государственными структурами. Несмотря на это, аналогичные буквенные комбинации, но с другими кодами регионов — 99-м и 77-м, часто пользовались спросом у обычных граждан, желающих получить престижные номера, а также ассоциировались с привилегированным положением на дорогах.

В связи с этим было принято решение изъять их из общей базы данных и запретить продажу на маркетплейсах, где они продавались по завышенным ценам — от 14 до 35 миллионов рублей. Регистрация номеров будет аннулирована, а буквенные обозначения отправлены в архив МВД. Сотрудники дорожной полиции проводят остановки транспортных средств для проверки и последующего изъятия.

Спецсерия «АМР» была введена в России в 1996 году, изначально для транспортных средств высокопоставленных чиновников, чтобы облегчить их идентификацию и обеспечить особые условия проезда.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.