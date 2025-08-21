сегодня в 18:20

Автомобильное движение на новой дороге в Жуковском откроют осенью

В городском округе Жуковский продолжается строительство новой дороги между улицей Гризодубовой и улицей Анохина. Ее появления жители ждали более 25 лет. Строительство долгожданной дороги началось в 2024 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе с представителями Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области глава Жуковского городского округа Андроник Пак выехал на объект и проверил, как ведутся работы по строительству новой дороги. Ее протяженность составляет 1,2 киллометра.

В рамках проекта предусмотрена двухполосная двусторонняя дорога с парковочными местами для транспортных средств по улице Гризодубовой, а также здесь будет уложен тротуар вдоль домов и установлено уличное освещение.

Как отметил глава городского округа Жуковский, запустить движение по данной дороге планируется уже осенью 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.