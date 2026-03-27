Автомобилисты РФ сами должны сообщать в ГАИ об изменении персональных данных

С момента изменений персональных данных у россиян есть 10 дней для того, чтобы обновить информацию о себе в Госавтоинспекции (ГАИ). Речь идет о фамилии, имени, отчестве или адресе регистрации, пишет РИА Новости .

«Актуализация персональных данных в документах, предусмотренных правилами дорожного движения, например, водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства, является гарантией правовой защищенности и комфорта граждан. Помимо этого, необходимо и своевременное обновление информации в регистрационных документах на транспорт», — отметили в пресс-службе.

В МВД пояснили, что регистрационные данные автомобиля включают информацию, которая подлежит официальному учету и фиксируется в соответствующих документах. В эту информацию, в частности, входят сведения о собственнике — его ФИО и адрес проживания (для физического лица или ИП) либо юридический адрес организации.

Как уточнили в ведомстве, заявление и необходимые бумаги должны быть поданы собственником машины или его уполномоченным представителем непосредственно в подразделение ГАИ в течение 10 дней с момента изменений.

