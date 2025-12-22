Автомобилисты Подмосковья совершили более 6 млн поездок по обходу Малых Вязем за год

Более 6 миллионов поездок совершили автомобилисты по обходу деревни Малые Вяземы на Центральной кольцевой автодороге за год с момента открытия участка, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

22 декабря 2024 года был открыт новый участок Центральной кольцевой автодороги — обход деревни Малые Вяземы. За первый год эксплуатации автомобилисты совершили свыше 6 миллионов поездок по этому маршруту, сообщили в госкомпании «Автодор».

Наибольшая интенсивность движения фиксировалась по пятницам, а рекордное количество проездов — около 27,5 тысячи — было отмечено 26 сентября 2025 года. В среднем ежедневно по обходу проезжает более 16,5 тысячи автомобилей.

Открытие обхода позволило разгрузить самый узкий участок ЦКАД между Можайским и Минским шоссе и исключить пересечения с железнодорожными путями Смоленского направления, где поезда ходят с короткими интервалами. Это значительно сократило время в пути и повысило комфорт для водителей, особенно в дачный сезон.

Протяженность обхода составляет чуть более 4 км. Новая дорога улучшила транспортную доступность для жителей Одинцова, Звенигорода, Голицына, Истры и Кубинки, а также сократила время поездки до аэропорта Внуково. На участке обустроены четыре полосы движения, линии электроосвещения, пять искусственных сооружений, включая три транспортные развязки, мост и тоннель. Для снижения шума установлено 29 тысяч кв. метров шумозащитных экранов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.