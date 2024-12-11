Автомобилистов Подмосковья призывают быть аккуратными в гололедицу

На дорогах Московской области в связи с погодными условиями возможно образование гололедицы. В среду ожидаются осадки в виде снега — по прогнозам они продолжатся до конца недели. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Дорожные службы Подмосковья мониторят ситуацию и в настоящее время проводят противогололедную обработку, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта», — сообщили в дорожно-транспортном ведомстве.

Также водителей призывают быть особенно аккуратными ночью и утром на въездах на мосты, эстакады — здесь чаще всего можно встретить гололедицу. Не совершайте резких маневров, водите плавно — резкое нажатие педали газа или тормоза может стать причиной потери контроля над автомобилем. Увеличьте дистанцию в 1,5-2 раза больше обычного, а также заблаговременно снижайте скорость и тормозите перед пешеходными переходами.

Пешеходам следует быть внимательнее при переходе дороги. Не перебегайте дорогу у остановок перед автобусами — дождитесь, когда они отъедут, после чего переходите проезжую часть по переходу. Но прежде чем ступить на переход убедитесь, что водители вас заметили и остановились. Вечером обязательно носите световозвращатели.

При ДТП или любой чрезвычайной ситуации на дороге незамедлительно звоните по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.