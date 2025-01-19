Автомобилистов Мытищ призывают быть внимательнее на дорогах в местах появления диких животных

На территории Подмосковья, более 40% которого покрыто лесами, проживают не только люди, но и дикие животные. Места, где они могут появиться на проезжей части, известны — такие участки обозначены специальными дорожными знаками. Мытищинцев призывают обращать на них внимание и учитывать этот фактор, находясь за рулем, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Знак «Дикие животные» имеет форму треугольника белого цвета с красной окантовкой, на нем изображен силуэт оленя. Он предупреждает водителей о возможном выходе на дорогу лосей, медведей, оленей, коз и других зверей.

В Комитете лесного хозяйства Московской области напомнили, что встреча с диким животным на дороге чревата аварией, в которой могут пострадать и люди, и звери. Водители, виновные в гибели животных, в счет компенсации причиненного государству экологического вреда обязаны уплатить за лося 80 000 рублей, за косулю — 40 000 рублей, за кабана — 30 000 рублей. Если есть действующий полис ОСАГО, то ущерб возместит страховая компания, если нет — то сам владелец транспортного средства.

Чтобы избежать негативных последствий, автомобилистам стоит, увидев знак «Дикие животные», снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на проезжую часть лесного обитателя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.